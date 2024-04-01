موعد رؤية هلال عيد الفطر المبارك 2024

موعد رؤية هلال عيد الفطر، سؤال يدور في أذهان الكثيرين في تلك الأيام، إذ من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال يوم 29 رمضان الموافق الإثنين 8 أبريل، وذلك لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وأول أيام عيد الفطر.

وفي حال ثبوت رؤية الهلال يوم 8 أبريل، يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أما إذا تعذرت الرؤية يكون شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي يوافق عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل.

هلال شهر شوال

وأعلن الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه في 8 أبريل يولد محاق شهر شوال، إذ لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.

وأضاف أن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة يعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد في السماء أثناء الغسق بعد غروب الشمس مباشرة ، كما تعتمد رؤيته أيضا على نقاء الجو وصفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.

وأكد أستاذ الفلك، أن أيام المحاق تعتبر هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة ، والتي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة ، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الطيفية المطلوبة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة: 5:59 صباحًا

الجيزة: 5:58 صباحًا

قنا: 5:55 صباحًا

السويس: 5:53 صباحًا

طابا: 5:44 صباحًا

مرسى مطروح: 6:13 صباحًا

دمنهور: 6 صباحًا

طنطا: 5:58 صباحًا

أبوسمبل: 6:02 صباحًا

الإسكندرية: 6:02 صباحًا

الفيوم: 6 صباحًا

بورسعيد: 5:53 صباحًا

بني سويف: 5:59 صباحًا

المنيا: 6:02 صباحًا

أسيوط: 6 صباحًا

سوهاج: 5:59 صباحًا

الإسماعيلية: 5:53 صباحًا

المنصورة: 5:57 صباحًا

الزقازيق 5:56 صباحًا

بنها: 5:58 صباحًا

كفر الشيخ: 5:58 صباحًا

الغردقة: 5:50 صباحًا

شرم الشيخ: 5:47 صباحًا

أسوان: 5:56 صباحًا