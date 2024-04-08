أسعار الدواجن واللحوم اليوم الإثنين 8 أبريل بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 8 أبريل، إنخفاضا طفيفا في أسعار الدواجن البيضاء، مع استقرار أسعار اللحوم الحمراء.

وكانت أسعار الدواجن البيضاء قد شهدت إرتفاعا ملحوظا خلال شهر رمضان، حيث تخطى سعر الكيلو الواحد مبلغ 110 جنيها ثم انخفض ليصل إلى 95 جنيها للمستهلك.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 370 إلى 400 جنيها للبتلو، ومبلغ 415 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، بعد إنخفاض أسعار الماشية والأغنام واستقرار أسعار الأعلاف.

انخفاض طفيف بأسعار الدواجن وكيلو البانيه ب195 جنيه في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 95 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 80 جنيه والساسو 105 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 108 جنيها، وسجل كيلو الرومي 117 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 130 جنيها والبط المولار بمبلغ 110 جنيها والبط البيور والفرنساوي 100 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 195 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 95 جنيها وبدون العظم بمبلغ 100 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 82 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 80 جنيها والهياكل 53 جنيها والأجنحة 55 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 90 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب120 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 135 جنيها.

واختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل ووجود مزارع تربية الدواجن في مناطق دون غيرها، كما شهدت محلات بيع الدواجن توافر المعروض منذ بداية شهر رمضان بسبب قيام أصحاب المزارع بضبط موعد البيع في المزرعة مع أيام الشهر الكريم، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور، بعد إرتفاع الأسعار خلال شهر رمضان والذي يشهد إرتفاع الاستهلاك.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.