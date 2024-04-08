سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الإثنين 8-4-2024

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرية، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 8-4-2024، في عدد من البنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر سعر 12.66 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.69 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.66 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.64 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.64 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.59 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.61 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.50 جنيها للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.50 جنيها للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.51 جنيه للشراء.

47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويي

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

معدل التضخم في المدن المصرية:

انخفض معدل التضخم في المدن المصرية خلال الشهور القليلة الماضية بعد بلوغه مستويات قياسية العام الماضي، في ظل معاناة مصر - المعتمدة على الاستيراد - من نقص في السيولة الدولارية، وتراجع لقيمة العملة المحلية أمام الدولار في السوق الموازية.

وتوقع المركزي المصري أن يؤدي رفع الفائدة الأخير إلى "القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم".