شبانة ينفرد بخبر سار: أحمد رفعت يعود لمنزله

زف الإعلامي محمد شبانة، عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية، بمغادرة أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، للمستشفى غدًا وعودته لمنزله.

واستكمل شبانة حديثه قائلًا.. اللاعب أصبح بحالة جيدة طبيًا ومستقرة ولا يعاني من أي مشاكل، كما أن الكُلى استجابت أيضًا للعلاج بعد المشكلة الأخيرة التي تعرضت لها إثر الغيبوبة.

واختتم شبانة بتوجيه الشكر للشعب المصري كافة بمختلف انتمائه بعد دعواته المتواصلة لنهوض اللاعب من أزمته حتى استجابة الله عز وجل.