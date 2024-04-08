"العدل الدولية" تنظر دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا

بشأن المساعدات العسكرية لإسرائيل..

تنظر محكمة العدل الدولية، في جلسة استماع، دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا، بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

بيان عاجل من وزارة الخارجية الفلسطينية:



وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم القرار الأول الذي صدر عن المحكمة.

وأضافت "الخارجية الفلسطينية" في بيانٍ عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية".

إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي

وأكدت "الخارجية الفلسطينية"، أن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر.

تحت طائلة المسؤولية والعقاب لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن

وطالبت بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية.

وواصلت الخارجية الفلسطينية: "لا مبررات للفشل الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية".