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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأسطول الأوروبي: حماية 60 سفينة من هجمات الحوثي بالبحر الأحمر

الأسطول الأوروبي 
الأسطول الأوروبي 

 أكد الأسطول الأوروبي توفير الحماية لـ60 سفينة تجارية في البحر الأحمر منذ 19 فبراير، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية"، اليوم الإثنين.  

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ممثل جماعة الحوثي: نفذنا 38 عملية عسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي

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الحوثي: إسرائيل تواجه فضيحة وليس لدينا عداء تجاه أي بلد عربي

 وقال إنه دمر 9 مسيرات و3 صواريخ باليستية حوثية منذ بداية مهمة “أسبيدس”، مضيفًا: “أفشلنا كل هجمات الحوثيين في مناطق تحركنا بالبحر الأحمر”.

 وأشار الأسطول الأوروبي إلى أن 4 فرقاطات و800 بحار من 19 دولة أوروبية يشاركون في مهمة “أسبيدس”. 

مهمة الأسطول الأوروبي في البحر الأحمر: 

 تحرك الأسطول الأوروبي 12 فبراير إلى مياه البحر الأحمر، في المنطقة الممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب بزعم حماية السفن من هجمات الحوثي.

 ويقود الأسطول الأدميرال فاسيليوس جريباريس، على أن يكون مقرها الرسمي "لاريسا" في اليونان.

 وتتمثل مهمته في حماية السفن التجارية من الاعتداءات المحتملة في نطاق القانون الدولي، في إشارة إلى الهجمات الحوثية وعمليات القرصنة أيضًا.

 فيما أعلنت قال جماعة الحوثي، تنفيذ 38 عملية عسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي، وكذلك في المحيط الهندي منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 وأكدت تنفيذ 5 عمليات عسكريةٍ خلالَ الـ72 ساعةً الماضية، لاستهداف سفينتين إسرائيليتين وأخرى بريطانية ومدمرتين أمريكيتين في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والعربي.

 

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