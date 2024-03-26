ممثل جماعة الحوثي: نفذنا 38 عملية عسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي

قال محمد علي الحوثي، ممثل رفيع المستوى لجماعة الحوثي، إن الحوثيين نفذوا 38 عملية عسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي، وكذلك في المحيط الهندي منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحسب القاهرة الإخبارية.

فيما ذكرت وكالة "تاس" الروسية، أوضح الحوثي أن "القوات البحرية وخفر السواحل (الحوثيين) نفذوا 38 عملية كانت مهمة للغاية في ردع العدو".

وبحسب الحوثيين، فإن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للحوثيين تصدت لـ4585 هجومًا، نتج عنها "إسقاط 165 طائرة حربية وطائرة استطلاع".

وفي أعقاب تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، قال الحوثيون إنهم سيوجهون ضربات إلى الأراضي الإسرائيلية ولن يسمحوا للسفن الموالية لإسرائيل بالإبحار عبر مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب حتى نهاية العام وتوقف العمليات في القطاع الفلسطيني.

وبحسب آخر الأرقام، هاجم الحوثيون عشرات السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ منتصف نوفمبر 2023.