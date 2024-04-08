موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات.. ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث يقبل علينا عيد الفطر المبارك، والذي يشهد حرصًا من قبل المسلمون على أداء صلاة العيد، ولكن بطبيعة الأمر يختلف موعد صلاة العيد من محافظة لأخرى.

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة: 5:59 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الجيزة: 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في المنيا: 6:02 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في أسيوط: 6 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في سوهاج: 5:59 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في قنا: 5:55 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في السويس: 5:53 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في طابا: 5:44 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في مرسى مطروح: 6:13 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في دمنهور: 6 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في طنطا: 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الإسماعيلية: 5:53 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة: 5:57 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الزقازيق 5:56 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في بنها: 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في كفر الشيخ: 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الغردقة: 5:50 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في شرم الشيخ: 5:47 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في أسوان: 5:56 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في أبوسمبل: 6:02 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية: 6:02 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الفيوم: 6 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في بورسعيد: 5:53 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في بني سويف: 5:59 صباحًا