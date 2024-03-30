10 نصائح لتجنب ارتجاع المريء في الصيام

تتنوع مائدة الإفطار فى رمضان بعدد كبير من الأصناف ومأكولات مصريه يقبل عليها كثيرون بعد ساعات صيام لاكثر من 12 ساعه ، دون أخذ الاعتبارات الصحية في الحسبان.

وبالمثل مائدة السحور، فإنها تعج بأصناف من الأطعمة والمشروبات التي تعمل على مضاعفة الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة، لذا من المهم لكل صائم تعديل ثقافته الغذائية وإضافة أطعمة تدعمه خلال أداء الفريضة العظيمة.

مجموعة نصائح للصائمين لتجنب حدوث مشكلة ارتجاع المريء عند تناول الطعام سواء في الإفطار أو السحور، كالتالي:

- عدم تناول كميات كبيرة من الطعام عند تناول الإفطار، لأنها أول الوجبات بعد صيام ساعات طويلة، لذا يجب تقسيم الطعام على وجبات صغيرة.

- الامتناع عن تناول القهوة والشاي بعد كسر الصيام مباشرة وقبل تناول الوجبة الرئيسية.

- تجنب التدخين بمجرد رفع أذان المغرب دون تناول الطعام.

- تجنب بدء الإفطار على مشروبات مصنعة، مثل مشروب التمر الهندي أو البرتقال المصنع وغيرهما، لأنها تتضمن بجانب المواد الحافظة حمض الستريك، ما يسهم في رفع حموضة المعدة.

- تجنب تناول الأطعمة المقلية على وجبة الإفطار أو على الأقل التخفيف منها.

- تجنب استهلاك الدهون الدسمة أو تسبيك الطعام، والامتناع عن المواد الحريفة مثل الشطة، وكذلك المخللات على مائدة الإفطار.

- عدم إهمال تناول الزبادي أو اللبن الرايب في السحور.

- عدم تجاهل طبق السلطة أو الخضراوات على مائدة السحور.

- تجنب النوم مباشرة بعد تناول السحور.

- تجنب كسر الصيام على بعض العصائر الحمضية، مثل البرتقال والليمون، وأيضا تناول المشروبات الغازية سواء على مائدتي الإفطار أو السحور.

الأعراض: