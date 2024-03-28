أسباب الصداع وقت الصيام وطرق بسيطة للوقاية

الصداع هو من الأعراض الشائعة التي تصيب الكثيرين وقت الصيام، مما يدفع البعض للتساؤل عن السبب، ولعل أبرزها هو عدم تناول الطعام فترة طويلة، مثل تجاهل وجبة السحور، وهناك أيضًا بعض الأسباب التي يجب أخذها في الاعتبار نقدمها لك خلال السطور التالية.





أسباب الصداع وقت الصيام

انسحاب الكافيين من الجسم

يبدأ الصداع المرتبط بانسحاب الكافيين من الجسم بعد حوالي 18 ساعة من آخر تناول للكافيين، ولكن عادةً ما يعتبره الباحثون نوعًا منفصلًا عن الصداع الناتج عن الصيام.





اضطرابات النوم

يفرز الجسم بعض الهرمونات أثناء الصيام التي تقلل من الحاجة إلى النوم، ما قد يسبب اضطرابا واضحا في النوم يؤدي إلى الإصابة بالصداع.

يمكن أن يؤدي الأرق الناتج عن القلق والتوتر إلى الإصابة بالصداع أثناء الصوم أيضًا.﻿





نقص سكر الدم

يعد نقص السكر الدم أحد أسباب وجع الرأس مع الصيام، خصوصًا عند مجموعة معينة من الأشخاص الذين لديهم بعض الطفرات الجينية التي تسبب الإصابة بالصداع عند حدوث أي تغير طفيف في مستويات السكر في الدم.

الإجهاد

يعد الإجهاد في بعض الأحيان أحد أسباب وجع الرأس مع الصيام.





نقص الصوديوم

يمكن أن يسبب الصيام انخفاض مستويات الصوديوم من خلال التخلص منه في البول، ويسبب انخفاض الصوديوم صداعًا شديدًا وضعفًا عامًا في الجسم.



يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم بعد الصيام في تعديل مستوياته في الجسم.





الجفاف

يمكن أن يزيد الصوم من إدرار البول، ما يعني فقدان السوائل بشكل أكبر خلال الصوم، وقد يسبب ذلك الجفاف الذي يسبب صداعًا حادًا.





طرق الوقاية من الصداع وقت الصيام

شرب كميات كافية من الماء للبقاء رطبًا.

تناول الطعام خلال فترة الإفطار على شكل وجبات صغيرة ومتكررة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

جدولة فترات راحة على مدار اليوم لتناول الوجبات الخفيفة أو الوجبات.

تجنب تناول كميات كبيرة من الكافيين قبل الصيام.