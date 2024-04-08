إنتر ميلان يلتقي أودينيزي للحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي الليلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، مباراة أمام نظيره فريق أودينيزي، مساء اليوم الإثنين الموافق 8 من شهر إبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

و يلتقي إنتر ميلان مع نظيره أودينيزي، مساء اليوم الإثنين على ملعب " داتشيا ارينا"، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.



و يعتلي فريق إنتر ميلان، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 79 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.