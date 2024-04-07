ماذا يحدث لجسمك إذا بدأت يومك بالمشي؟

تقول الأدلة العلمية أن عادة بدء اليوم بالمشي هي من أكثر الفوائد لتحسين الصحة، وعلى وجه التحديد، فإن المشي خمس مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة يمكن أن يقوي جهاز المناعة والعضلات والمفاصل، ويطلق الإندورفين، ويحسن صحة القلب، ويقلل من ارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب والقلق، ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

فوائد المشي للجسم

تحسين الوظائف المعرفية

ووفقا للعلماء، فإن المشي في الصباح يساعد في الحفاظ على الوضوح العقلي والقدرة على التركيز فمن المعروف، على سبيل المثال، أن كبار السن الذين يبدأون يومهم بالمشي يظهرون وظائف إدراكية أفضل مقارنة بأولئك الذين لا يفعلون ذلك.

زيادة استهلاك الأوكسجين

إن الذهاب للنزهة في الهواء الطلق يعني تلقائياً زيادة استهلاك الجسم للأكسجين وهذا له تأثير مفيد على الدماغ، ويقلل من التوتر والقلق.

تحسين النوم

يمكن أن يساعدك المشي في الصباح أيضًا على النوم بشكل أفضل في الليل وقد يكون هذا بسبب هرمون النوم الميلاتونين، الذي يتم إطلاقه بكميات كافية فقط إذا تلقى الجسم ما يكفي من ضوء الشمس خلال النهار.





تحسن المزاج

المشي لمدة 10-20 دقيقة يحفز إطلاق المزيد من الإندورفين، الذي يعمل على استقرار الجهاز العصبي اللاإرادي وتوازن المشاعر السلبية.

فقدان الوزن

المشي لمدة 30 دقيقة بوتيرة معتدلة يمكن أن يحرق ما يصل إلى 150 سعرة حرارية بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي يقوي العضلات ويقلل من الرغبة في تناول الحلويات وإذا بدأت يومك به بانتظام، فسوف يساعدك على التخلص من الوزن الزائد.

الحماية من الأمراض

إن عادة المشي يمكن أن تقوي جهاز المناعة وتساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وتبين أن المشي لمدة 30 دقيقة يومياً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 19 بالمائة. المشي فعال أيضًا في خفض مستويات السكر في الدم.

تحسن في آلام الظهر

الحركة مفيدة لمشاكل الظهر وخاصة في الصباح، عندما يرتفع مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) في الجسم بسبب الاستيقاظ من النوم، مما يزيد من الانزعاج والظروف المؤلمة ويضمن النشاط البدني انهياره السريع، ونتيجة لذلك، يمر التوتر والألم.

ويجب أن تذهب للنزهة في مكان ما في الحديقة حيث ثبت أن المناظر الطبيعية لها تأثير مهدئ على الجسم والعقل وتخفض ضغط الدم.