استعدادًا للعيد.. أسهل طريقة لعمل الترمس في المنزل

الترمس من المقبلات التي لا غنى عنها في عيد الفطر، فيتميز بمذاقه اللذيذ وفوائده السحرية للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بكل سهولة.





الترمس

طريقة عمل الترمس

المقادير:

ماء

كمون

ملح

طريقة عمل الترمس السريع

1-احضرى وعاء كبير من الماء وضعى فيه الترمس وانقعيه لمدة 18 ساعة.

2-قومى بتبديل المياه المنقوع فيها الترمس، ثم ضعى مياه جديدة وضعيه على النار لمدة جيدًا وبعدما يصل لمرحلة الغليان، نتركه 5 دقائق ثم ننزعه من على النار.

3-قومى بغسل الترمس مرتان أو ثلاث مرات حتى يبرد تمامًا.

4-احضرى وعاء يحتوى على مياه نظيفة، واتركى الترمس منقوع فيه لمدة 7 ساعات.

5-بعدها قومى بغسل الترمس جيدًا، وضعيه فى الثلاجة و ضيفى له الملح عليه قليل من الماء.

6-عند تقديم الترمس قومى بوضع الكمون المطحون وعصير الليمون حتى تحصلين على مذاق مميز.





فوائد تناول الترمس

الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي



الاستهلاك المتكرر للترمس يعزز صحة الأمعاء ويساعد في التغلب على الإمساك ومتلازمة القولون العصبي والحالات الأخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي، والمحتوى العالي من الألياف يجعلها مواد حيوية جيدة ، وهي المواد التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، أظهرت الأبحاث وجود صلة مباشرة بين هذه البكتيريا الصحية وحالة جهاز المناعة







خفض ضغط الدم المرتفع



يساعد الترمس في الاسترخاء السليم للأوعية الدموية ، مما يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى النوبات القلبية والسكتة الدماغية والشلل وضعف العين، لذلك يعمل الترمس على خفض ضغط الدم المرتفع.





يعزز الهضم

حبوب الترمس غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، تساعد الألياف الغذائية والمركبات النشطة في هذه البقوليات على حركات الأمعاء المنتظمة وتقلل من خطر الإصابة بالإمساك ، قد يساعد محتوى الألياف الموجود في حبوب الترمس الحلوة في تقليل فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي الخطيرة مثل سرطان القولون.





يساعد في إدارة فقر الدم

يحتوي الترمس على كميات غنية من فيتامين C الذي يساعد في امتصاص الحديد في الجسم ويدعم إنتاج الهيموجلوبين ، وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بفقر الدم. تشمل بعض الأعراض الشائعة لفقر الدم ضيق التنفس والدوار والتعب.