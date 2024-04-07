ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.. الصدارة تشتعل

اشتعل صراع الصدارة على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، بعدما تعادل ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 31 من البريميرليج.



ويحتل آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 71 نقطة، بعدما حقق الفوز على برايتون بهدفين نظيفين، فيما يأتي ليفربول في الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، لكن الجنارز يتفوق بفارق الأهداف.

بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بعدما فاز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتعادل تشيلسي أمام شيفيلد يونايتد بهدفين لكل فريق، فيما فاز توتنهام هوتسبير على نظيره نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ختام الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ترتيب الدوري الإنجليزي