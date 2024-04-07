مازيمبي يحدد موعد مباراة الذهاب أمام الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

حدد نادي مازيمبي الكونغولي موعد مباراة الذهاب في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تجمعه أمام النادي الأهلي.

أكد نادي مازيمبي أن مباراة الذهاب على ملعب الشهداء بكينشاسا يوم 20 أبريل الحالي، أمام الأهلي.

وكان مازيمبي صعد إلى المربع الذهبي بعد تخطيه بيترو أتلتيكو الانجولي بهدفين لهدف، فيما تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على سيمبا بثلاث أهداف نظيفة.

وستكون مباراة الاياب بين الأهلي ومازيمبي يوم 26 من نفس الشهر على ستاد القاهرة ويعتبر لقاء الأهلي و مازيمبي الأول منذ 12 عاما بعدما كانت آخر مباراة بينهما في نسخة 2012 من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وفاز حينها الفريق الكونغولي بهدفين نظيفين.