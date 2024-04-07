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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مازيمبي يحدد موعد مباراة الذهاب أمام الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

حدد نادي مازيمبي الكونغولي موعد مباراة الذهاب في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تجمعه أمام النادي الأهلي.

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التاريخ ينصف الأهلي في مواجهاته أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

أكد نادي مازيمبي أن مباراة الذهاب على ملعب الشهداء بكينشاسا يوم 20 أبريل الحالي، أمام الأهلي.

وكان مازيمبي صعد إلى المربع الذهبي بعد تخطيه بيترو أتلتيكو الانجولي بهدفين لهدف، فيما تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على سيمبا بثلاث أهداف نظيفة.

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مازيمبي يقلب الطاولة على بترو أتلتيكو ويضرب موعدا مع الأهلى فى نصف نهائى أفريقيا

وستكون مباراة الاياب بين الأهلي ومازيمبي يوم 26 من نفس الشهر على ستاد القاهرة ويعتبر لقاء الأهلي و مازيمبي الأول منذ 12 عاما بعدما كانت آخر مباراة بينهما في نسخة 2012 من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وفاز حينها الفريق الكونغولي بهدفين نظيفين. 

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