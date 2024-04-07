11200 جنيه تعيد سمع «رودينا»

رودينا عمر فتحى، طالبة فى الصف الثانى الإعدادى، تعانى من ضعف سمع شديد منذ ولادتها وتم عرضها على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأكدت أنها تحتاج إلى سماعات طبية، تم تركيبها على نفقة التأمين الصحى، ولكن مع مرور الوقت لم تعد قادرة على السمع بها، متكررة الأعطال ولم تفلح معها أعمال الصيانة، والآن تحتاج إلى سماعات طبية تكلفة السماعة للأذن الواحدة أحد عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون جنيهًا، وتعيش الطفلة معاناة كبيرة يوميًا نتيجة فقد القدرة على السمع بعد تعطل السماعات، كما تحتاج الطفلة إلى جلسات تخاطب مستمرة تتجاوز 600 جنيه شهرياَ.

جاءت أم الطفلة إلى عيادة الوفد تشكو قلة حيلتها وعجزها عن إنقاذ صغيرتها من براثن المرض، ولديها طفل آخر يعانى نفس المرض، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تساعد فى شراء السماعات الطبية وتخفيف معاناة الطفلة رودينا.