هجوم وتضامن مع حسام موافي بعد صورة تقبيله يد محمد أبوالعينين (شاهد)

أشعلت صورة للطبيب حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، مع رجل الأعمال والبرلماني محمد أبوالعينين ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل صورة لموافي وهو يقبل يد أبوالعينين



وتبين في الصورة حسام موافي وهو يميل ليقبل يد محمد أبوالعينين، وهو ما تسبب في غضب متابعي الطبيب على مختلف وسائل التواصل.



ومع البحث عن سبب تصرف موافي بتقبيل يد أبو العينين تبين أن الصورة التي تداولها الكثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي مأخوذة من فيديو عقد قران ابنة الدكتور موافي بحضور أبوالعينين، والذي كان يتحدث بالود والحب عن أستاذ الحالات الحرجة وما يقدمه من محتوى علمي وديني، إلا أنه تم قصّ الصورة ونشرها على السوشيال ميديا بشكل واسع دون العودة إلى أصل الفيديو.

واختلفت ردود الفعل على الصورة، إذ ذهب بعض المعلقين إلى استنكار تصرف الدكتور حسام موافي، رأى البعض ضرورة عدم المساهمة في انتشار الصورة، كونها لا تقل من مكانة الطبيب المصري، وإنما "نابعة من الود بين الطرفين".

وكان من أبرز الردود المعارضة للصورة، أحد الأشخاص يقول “يا د. حسام موافي دخلت كل بيت ودخلت القلب لكن تبوس إيد أبو العينين دي اللي مش معقول واتضح إنك بياع كلام مين أبو العينين والله لما يكون أبو تسعين عين”.

بينما دافع البعض عن الدكتور موافي إذ قال أحدهم عبر حسابه الشخصي بوسائل التواصل :"آخر كتبه حساب يدعى دكتور السيد المر حيث قال “يبقى الدكتور حسام موافي أستاذنا مهما اختلفنا”.

يشار إلى أن حسام موافي يقدم برنامجًا تلفزيونيًا على فضائية "صدى البلد" المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين، الذي كان من بين أبرز الحاضرين في حفل الزفاف.

وقد حصل على البورد – من بريطانيا – منذ نصف قرن، كما أنه نشر أكثر من مئة وثمانين بلغات مختلفة.

مظهر شاهين يرد على منتقدي حسام موافي بعد صورته مع محمد أبوالعينين

وعقب الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، على الجدل الكبير بعد تصرف الدكتور حسام موافي، قائلا:"تصرف موافي يعبر عن تقديره واحترامه للآخرين، وقد أعرب "شاهين" عن فخره بتصرف الدكتور حسام، مشيرا إلى أنه يتماشى مع التعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية.

و نقل "شاهين" توجيهات القرآن الكريم في التعامل مع التحية، حيث يقول الله تعالى: "وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا"، مشيرا إلى أن تصرف الدكتور حسام يعبر عن تطبيق هذه التوجيهات بشكل حيوي وعفوي.

وأضاف "شاهين" أن هذا التصرف يعكس أيضا تقدير واحترام عند الصوفية للآخرين، حيث يعتبرون رد التحية وقبول اليد من فضائل الأخلاق.

وفي النهاية حرص شاهين على تهنئته للدكتور حسام موافي بمناسبة زفاف كريمته، داعيا لهما بحياة زوجية سعيدة وموفقة، مؤكدا على أن الاحترام والتواضع هما الأسس الرئيسية للعلاقات الإنسانية الناجحة.