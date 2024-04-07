13 ألف جنيه ترحم «ريتاج»

ريتاج حسين صابر، طفلة عمرها 8 سنوات، تعانى من ضعف سمع شديد منذ ولادتها والأسرة تتردد بها على الأطباء والمستشفيات بعد مرور عام من ولادتها لاحظت الأم أن الطفلة لا تسمع وتم إجراء الفحوصات الطبية لها تم تركيب سماعات طبية لها على نفقة التأمين الصحى ولكن مع مرور الوقت لم تعد الطفلة قادرة على السمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة لها وتحتاج حالياً إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها ثلاثة عشرة ألف جنيه وتعجز الأسرة البسيطة عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة. الأب عامل بسيط يوفر لأولاد نفقات الحياة بالكاد ومصروفات الأبناء فى الدراسة.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع المساعدة وتخفيف معاناة الطفلة «ريتاج»