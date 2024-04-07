مخاطر ارتفاع ضغط الدم

ويشير الدكتور فلاديمير غلاغوليف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن مستوى ضغط الدم يعتبر مرتفعا عندما يصل إلى 140\90 ملم عمود زئبق وأعلى.

ويقول: "وفقا للتوصيات الروسية لعام 2020 والتوصيات الأوروبية الأحدث لعام 2023، يعتبر ضغط الدم مرتفعا عندما يصل إلى 140\90 ملم زئبق وتكرر هذا المستوى عند قياسه مرة ثانية".

ووفقا له، اعتمد هذا المعيار لتبسيط الممارسة الطبية. أي إذا ظهر أن مستوى ضغط الدم ارتفع إلى 140\90 ملم زئبق فعلى الشخص تناول أدوية لتخفيضه إلى مستواه الطبيعي وتخفيض خطر المضاعفات الناجمة عنه.

ولكن نتائج الدراسات تشير إلى أن احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية وأمراض القلب يتضاعف عندما يصل مستوى ضغط الدم الانقباضي (العلوي) إلى 130 ملم عمود زئبق مقارنة بـ 120 ملم وأقل.

وينصح الأخصائي بضرورة استشارة الطبيب في مثل هذه الحالات، وكذلك زيادة النشاط البدني والتحكم بالوزن، واتباع نظام غذائي صحي والتقليل من تناول الأطعمة المالحة والتخلي عن العادات السيئة.

يعكس مستوى ضغط الدم حالة قوة ضخ القلب للدم عبر الشرايين. ويحدد من خلال رقمين - الضغط الانقباضي ( الأعلى)، والانبساطي (الأدنى).



ويشير الدكتور رومان إيفانوف في حديث لـ Life.ru، إلى أن الفرق الأساسي بينهما هو أن الضغط الانقباضي يسجل في لحظة التوتر الأقصى للقلب، والضغط الانبساطي في لحظة استرخائه. ويوضح كيفية الاشتباه في المشكلات الصحية استنادا إلى الاختلاف في الضغط الأعلى والأدنى.



ووفقا له، إذا كان الفرق بينهما 60 وحدة وأكثر قد يكون بسبب الإجهاد والتعب والتدخين وتناول الكحول. وعند النساء يمكن أن يكون بسبب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل أو انقطاع الطمث.

وبالإضافة إلى الأسباب الفسيولوجية، هناك أسباب مرضية لارتفاع مستوى الضغط، من بينها اضطراب إمدادات الدم إلى الدماغ، قصور الغدة الدرقية - نقص هرمونات الغدة الدرقية، داء السكري، أمراض الكلى المزمنة، فقر الدم بسبب نقص الحديد. تسبب جميع هذه الحالات اختلال عمل القلب ما يؤثر على مستوى ضغط الدم. والأعراض المميزة: طنين في الأذنين، والدوخة، والشعور بالنبض في الصدغ، واضطراب ضربات القلب، وألم في الصدر.

ووفقا له، إذا كان الفرق بين الضغط الأعلى والأدنى 20 وحدة وأقل، فإنه في معظم الحالات يشير إلى وجود خطأ في قياس الضغط. ولكن إذا تكرر الفرق في حالة قياس الضغط عدة مرات فإنه يشير إلى ضرورة استدعاء سيارة الإسعاف لأنه في أفضل الأحوال يشير إلى تصلب الشرايين. والأخطر منها كثيرا تمدد الشريان الأورطي أو الشريان الكلوي.