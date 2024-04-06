التاريخ ينصف الأهلي في مواجهاته أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل مازيمبي على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي بسيناريو مثير، حيث كان متأخرا في النتيجة بهدف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة قبل أن يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتالين في الدقائق العشرة الأخيرة.

وكان الأهلي قد حجز تذكر العبور لنصف النهائي بعد فوزه على سيمبا ذهاب وإيابا بثلاثية نظيفة هي محصلة المباراتين.

الأهلي ومازيمبي..

التقى الأهلي مع مازيمبي أربع مرات سابقة في دوري أبطال أفريقيا، وكان الفوز من نصيب الأهلي في مباراتين والتعادل في مباراة وفاز مازيمبي في لقاء آخر.

تعود المواجهة الأولي بين الأهلي ومازيمبي كانت في مجموعات دوري أبطال إفريقيا عام 2002، وفاز حينها الأهلي في القاهرة بهدف دون رد، وانتهت مباراة العودة في الكونغو بالتعادل السلبي.

مرة أخرى أوقعت القرعة الأهلي ومازيمبي في مجموعة واحدة في عام 2012، وفاز حينها الأهلي بهدفين مقابل هدف على ملعب الكلية الحربية، ولكن مازيمبي رد في العودة وفاز بهدفين دون رد، ومنذ تلك المواجهة لم يتقابل الفريقين في دوري أبطال أفريقيا على الرغم من تواجدهما في الأدوار الإقصائية بصفة مستمرة.

وتعد هي المرة الأولى التي يتقابل فيها الأهلي ومازيمبي في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أفريقيا

يحل الأهلي ضيفا على مازيمبي في الكونغو يوم الجمعة الموافق 19 أبريل الحالي في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يتجدد اللقاء مرة أخرى بينهما في مباراة العودة يوم 26 من الشهر ذاته.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.