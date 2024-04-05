الدورة العاشرة لمنتدى شباب الباحثين بألسن عين شمس 20 مايو

ينطلق المنتدى العلمي العاشر لشباب الباحثين في كلية الألسن جامعة عين شمس، يوم 20 مايو المقبل.

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس للسنة العاشرة على التوالي المنتدى العلمي لشباب الباحثين بعنوان "الإبداع عبر الوسائط المتعددة في الأدب واللغة والترجمة".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية ألسن عين شمس، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال يومي 20-21 مايو، ويشمل عدة محاور تغطي مختلف المجالات البحثية في اللغة والأدب والترجمة.

الذكاء الاصطناعي في منتدى شباب الباحثين بألسن عين شمس

وأشارت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية ألسن عين شمس، إلى أن المنتدى هذا العام يتناول موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المستخدمة في خدمة الباحثين وتأثير ذلك على مستقبل دراسة اللسانيات.

ويعقد منتدى هذا العام بشكل مختلف عن السنوات السابقة حيث لن تقتصر فعالياته على تقديم أوراق بحثية لشباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بل سيتضمن عددا من الجلسات الحوارية بمشاركة علماء بارزين في مجال الدراسات اللغوية والأدبية والترجمة في مصر وخارجها والتي ستتناول مختلف قضايا الترجمة واللغويات والأدب في المرحلة الراهنة.

وأشار الدكتور أشرف عطية، وكيل كلية ألسن عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه ستعقد جلسة في منتدى شباب الباحثين حول الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في مجال اللسانيات يشارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصون في هذا المجال.

ويرحب منتدى كلية ألسن عين شمس بمشاركة الباحثين من مختلف الجامعات المصرية بأوراق بحثية ومداخلات حول موضوعات المنتدى، ومن المقرر نشر الأبحاث المقدمة للمنتدى في مجلة فيلولوجي الصادرة عن الكلية.

ترسل المشاركات في منتدى شباب الباحثين بألسن عين شمس حتى تاريخ 5 مايو 2024 على البريد الإعدادية إلكتروني: [email protected]

للتعرف على محاور منتدى شباب الباحثين بكلية ألسن عين شمس ومعايير ملخصات الأبحاث المقدمة للمنتدى يرجى الدخول على الرابط:

https://alsun.asu.edu.eg/ar/announcement/60/