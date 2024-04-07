طلاب حقوق عين شمس في زيارة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية

زار وفد من طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس محكمة شمال القاهرة الابتدائية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق.

وقام طلاب جمعية المرافعات باللجنة الثقافية بإدارة رعاية الشباب في جامعة عين شمس بزيارة لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية برفقة الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق .

حقوق عين شمس تحرص على صقل مهارات الطلاب

زيارة طلاب حقوق عين شمس للمحكمة

يأتي ذلك فى إطار حرص إدارة كلية الحقوق بجامعة عين شمس على صقل معارف ومهارات الطلاب، والربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية للمقررات الدراسية.



وأجرى طلاب حقوق عين شمس جولة تفقدية داخل أروقة مجمع المحاكم بصحبة مسئوليها ، ثم استمعوا إلى محاضرة حول إجراءات رفع الدعوى المدنية ، وحضروا إحدى جلسات المحكمة، واختتمت الزيارة بلقاء مع المستشار ياسر حسين ، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية.

زيارة طلاب حقوق عين شمس لمحكمة شمال القاهرة

طلاب حقوق عين شمس يزورون النيابة الإدارية

ومنذ أسبوعين، استقبلت هيئة النيابة الإدارية وفدًا من طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس برفقة الدكتور عمر رمضان، مدرس القانون الجنائي ومدير المحكمة التدريبية بالكلية، في إطار تعريف الطلاب برسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

استمع الوفد لمحاضرة تعريفية حول نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية، والبناء التنظيمي للنيابة الإدارية ودورها الهام في مكافحة الفساد المالي والإداري، مع استعراض لأبرز القضايا التي باشرت تحقيقها النيابة الإدارية.

وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، التقى فيها الوفد بعدد من المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة، استمعوا خلالها لطبيعة عمل تلك الإدارات والوحدات.

واختتم اللقاء بصورة تذكارية للوفد مع المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وتقدمت كلية الحقوق جامعة عين شمس بخالص الشكر والتقدير لابنها وأحد خريجيها البارزين المستشار الجليل حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الدعم اللامحدود الذي يقدمه للكلية وجميع منسوبيها.