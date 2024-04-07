خبيرة تغذية تحدد الأطعمة الهامة في وجبة الفطور

نصحت خبيرة التغذية الروسية مارغاريتا كوروليوفا بعدم تناول الأطعمة المكررة والمقلية والمدخنة والحارة في وجبة الإفطار، ناهية عن شرب الشاي مع الطعام.



وتقول في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "يجب في الصباح عدم الإفراط في تناول الأطعمة المعلبة والمالحة، كما أن الأطعمة المقلية والمدخنة والحارة ليست مناسبة لوجبة الإفطار، وبالطبع لا أنصح أي شخص بتناول كميات كبيرة من الأطعمة المكررة والمالحة والسكر مع الدهون".



ووفقا لها، لا يحبذ تناول الشاي والقهوة التي يتناولهما معظم الناس في وجبة الفطور، مع الطعام أو بعد الطعام مباشرة، أما الكحول والمشروبات الغازية فيجب استبعادها نهائيا من وجبة الفطور.

وتقول: "عند تناول الشاي مع وجبة الإفطار، لن تمتص المعدة البروتين الموجود في البيض مثلا بصورة جيدة. لذلك من الأفضل شربه بعد نصف ساعة على الأقل من تناول وجبة الإفطار".



وتشير، إلى أن البيض المخفوق والعجة يصلحان تماما لوجبة الإفطار، ولكن من دون النقانق. بل يمكن إضافة كمية من الخضار والمكسرات، لأنه بفضلها يحصل الجسم على مواد مغذية مختلفة.

ووفقا لها يمكن تناول عصائد الحبوب في وجبة الفطور وكذلك منتجات الألبان المخمرة ومصادر البروتين الكامل المعالجة حرارياً، والخضروات. مشيرة إلى أن الجسم يجب أن يحصل على ما يقرب من 25 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

فوائد القهوة العامة

تقليل احتمالية الإصابة بحصى المرارة، عن طريق شرب 4 أكواب صغيرة من القهوة. تقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر. تقليل خطر الإصابة بمرض باركنسون. تقليل حدوث الدوار الذي ينتج عن نقصان الضغط بعد الوجبات خاصة عند كبار السن.

تحسين المزاج.

تقليل من الشعور بالإكتئاب.

تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، منها سرطان الكبد، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان الكلى، وسرطان القولون، وسرطان الثدي قبل فترة انقطاع الطمث.

تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، والحماية من أمراض القلب، وتقليل الخطر الناتج عن مرض ارتفاع ضغط الدم إذا تم تناولها بشكل معتدل.

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فوائد القهوة للشعر

من فوائد القهوة المثبتة هي قدرتها على المحافظة على درجة الحموضة الطبيعية لفروة الرأس، وبالتالي الحفاظ على سلامة ونضارة الشعر الصحية. بالإضافة إلى استخدامها كصبغة طبيعية للشعر لزيادة شدة اللون البني في الشعر.

فوائد القهوة للبشرة

تساهم القهوة في منع العديد من الاضطرابات الجلدية، مثل التقليل من التجاعيد والتصبغات، وتحسين مظهر البشرة ككل. كما أصبحت القهوة واحدة من أهم مقشرات البشرة في وقتنا الحالي، وذلك لأن من فوائد القهوة للبشرة أنها:

تساعد في تقليل الانتفاخات حول العين.

تقلل من السيلوليت.

تساعد في علاج حب الشباب.

تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية نظراً لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

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فوائد القهوة للتنحيف

يعمل الكافيين الموجود في القهوة على زيادة إفراز هرمون الإبينفرين (بالانجليزية: Epinephrine)، الذي يقوم بدوره بتحفيز تكسير الدهون المخزنة بالجسم، بالإضافة إلى دور الكافيين في زيادة معدلات عمليات الأيض، مما يساعد على تعزيز فوائد القهوة في التخلص من الوزن الزائد.

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فوائد القهوة الحلوة أو القهوة التركية

قد تتميز القهوة الحلوة عن غيرها من أنواع القهوة بما يلي:

قدرتها على تحسين الأداء الرياضي نظراً لاحتوائها على مادة الكافيين بكثرة.

احتوائها على مستويات أعلى من المركبات المفيدة الموجودة في أنواع القهوة الأخرى نظراً لأنها غير مصفاة، حيث تحتوي حبوب البن على مركبات مفيدة مثل أحماض الكلوروجينيك، والتي توفر فوائد صحية مثل تخفيف الالتهاب والتحكم في سكر الدم ومستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

احتوائها على مادة الديتيربينويدات (بالانجليزية: Diterpenoids) التي قد تقلل الالتهاب وتحارب العدوى وتدعم صحة القلب.

غالباً ما يتم تحضير القهوة التركية باستخدام الهيل، وهو نوع من التوابل اللذيذة التي تم ربطها بالعديد من المزايا الصحية، على سبيل المثال، يحتوي الهيل على مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

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فوائد القهوة منزوعة الكافيين

إن فوائد القهوة منزوعة الكافيين قد تتضمن:

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

حماية الكبد من السمية.

المحافظة على صحة جهاز القلب والأوعية الدموية، وذلك من خلال الحفاظ على صحة بطانة الأوعية الدموية التي تعمل على توسع وتضيق الأوعية بشكلِ أفضل؛ مما يضمن توفير الكمية المناسبة من الأكسجين، والدم الغني بالمغذيات إلى جميع أجزاء الجسم.

تعزيز وظائف الدماغ، تقليل خطر الإصابة بالخرف، الأمراض العصبية التنكسية (مثل: الزهايمر، ومرض باركنسون)، والحماية من التراجع العقلي نتيجة التقدم في العمر.

اضرار القهوة

بالرغم من فوائد القهوة المذكورة سابقاً إلا أنه توجد العديد من الأضرار عند الإفراط في شرب القهوة ومن هذه الأضرار ما يلي:

زيادة الشعور بالقلق والتوتر، وزيادة العصبية لدى بعض الأفراد.

زيادة الوقت الذي يحتاجه الجسم للخلود إلى النوم، أي الإصابة بالأرق ومشاكل في النوم.

الإصابة بعسر الهضم، أو القيء، أو حرقة المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية القهوة.

الإسهال أو تكون براز رخو، والذي ينتج عن زيادة حركة الأمعاء.

تفاقم داء الارتداد المعدي المريئي.

إدمان القهوة.

ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب.

الحاجة للتبول بشكل متكرر.

زيادة نسبة الإصابة بسلس البول.

الجفاف.

زيادة احتمالية الإصابة بحب الشباب وتكون التجاعيد.

إبطاء عملية التئام الجروح، وانخفاض قدرة الجلد على إنتاج الكولاجين.

زيادة احتمالية الإجهاض لدى الحامل، أو الولادة المبكرة، أو انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

زيادة نشاط الأمعاء، أو حدوث مشاكل في النوم، أو تهيج الرضع إذا كانت الأم المرضع تفرط في شرب القهوة.

تصبغ الأسنان باللون الأصفر.

الإصابة بفرط النشاط، وصعوبة في النوم، ومشاكل في المعدة عند شرب الأطفال للقهوة بكميات كبيرة.

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الحالات التي يجب التوقف فيها عن شرب القهوة

هناك حالات ينصح فيها الأطباء مستهلكي القهوة بالتقليل، أو التوقف عن شرب القهوة نهائياً، وذلك للحد من أضرار القهوة ومن هذه الحالات:

مرضى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

مرضى قرحة المعدة.

المرضى الذين يعانون من القلق، ومشاكل في النوم.

المرأة الحامل.

الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية التي تتداخل في عملها مع تأثير القهوة، أو من الممكن أن تؤثر القهوة على امتصاصها. ومن هذه الأدوية، دواء ايفدرين (بالانجليزية: Ephedrine)، والمضادات الحيوية من نوع كوينولون (بالانجليزية: Quinolone)، وحبوب الإستروجين، والأدوية المضادة للإكتئاب، ودواء ليفوثيروكسين، والأدوية المضادة للتخثر مثل الأسبرين.

تنصح النساء في فترة انقطاع الطمث (الدورة الشهرية)، والأشخاص المصابين بهشاشة العظام، وكبار السن بالإقلال من شرب القهوة.

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نصائح وإرشادات حول شرب القهوة

للحصول على فوائد القهوة الصحية وتجنب اضرارها المحتملة ينصح بما يلي:

شرب القهوة بطريقة معتدلة، أي بمعدل فنجانين كحد أقصى باليوم الواحد، لأن ذلك سيجنب من يتناولونها الكثير من المشاكل الصحية، ويمد جسمه بالفوائد العديدة.

عدم إضافة السكر للقهوة للحصول على فوائد أكثر منها.

شرب القهوة المفلترة للتخلص من بعض المواد الضارة مثل مادة الكافستول.

الابتعاد عن شرب القهوة الجاهزة، مثل التي يتم الحصول عليها في المقاهي؛ لكونها مليئة بالسكر والسعرات الحرارية العالية.

التوقف عن شرب القهوة قبل 24 ساعة من عمل اختبار إجهاد القلب.

ترك فترة زمنية لا تقل عن ساعة واحدة بين تناول مصادر الكالسيوم والحديد من الطعام وبين شرب القهوة.

تعتبر القهوة التي تحتوي على كميات قليلة من الكافيين الخيار الأنسب للمرأة الحامل، على أن لا تزيد الكمية اليومية عن كوبين فقط.