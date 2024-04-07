تشكيل فيوتشر أمام الزمالك بإياب الكونفدرالية

كشف تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية.

تشكيل فيوتشر لمباراة الزمالك:

في حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق

هجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى ، محمود رزق ، محمد محمود ، محمود شعبان ، هشام عادل ، كجالي درامي ، أحمد كباكا ، ايبا ، محمد زعلوك .

و يحل بعد قليل وفي تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الزمالك بإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.