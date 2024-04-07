غيابات الزمالك أمام فيوتشر قبل صدام الليلة في كأس الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها مساء اليوم الأحد بإستاد القاهرة.

غيابات الزمالك أمام فيوتشر في كأس الكونفدرالية



ويغيب كلا من محمد صبحي ويوسف أوباما بسبب الإصابة، ومحمود علاء ومحمد عاطف لوجهة نظر فنية، بينما يغيب موتيابا لعدم وصوله للقاهرة بعد معسكر منتخب أوغندا في معسكر مارس الماضي.

وإبراهيما نداي ومحمد أشرف روقا لعدم اكتمال الجاهزية الفنية.

بينما يغيب كل من عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر بسبب مشاركتهم مع أنديتهم السابقة في البطولات الإفريقية، ويغيب محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة وإجراء عملية قطع في الرباط الصليبي.

قائمة الزمالك أمام فيوتشر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.