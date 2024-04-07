شيفيلد يونايتد يفرض التعادل على تشيلسي في مواجهة مثيرة

انتهت مواجهة تشيلسي أمام نظيره شيفيلد يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



وكانت موقعة تشيلسي أمام شيفيلد يونايتد قد بدأت في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في المواجهة التي شهدها ملعب برامول لين.

جاء التقدم في المباراة عن طريق تشيلسي عن طريق اللاعب تياجو سيلفا في الدقيقة 11، فيما تعادل شيفيلد يونايتد في النتيجة في الدقيقة 32 عن طريق اللاعب جايدن بوجل.

وعاد تشيلسي للتقدم مرة أخرى من خلال نوني مادويك في الدقيقة 66، وأدرك شيفيلد يونايتد التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة من خلال أوليفر ماكبورني.

بهذه النتيجة، يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 44نقطة، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

وكان تشيلسي قد بدأ مباراة شيفيلد يونايتد، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش. الدفاع: شالوباه - ديساسي - تياجو سيلفا - كوكوريلا. الوسط: إنزو فيرنانديز - كايسيدو - جالاجير. الهجوم: مادويكي - بالمر - جاكسون.