أسعار الفاكهة اليوم الأحد 28 رمضان للمستهلك في الأسواق المحلية

أسعار الفاكهة اليوم الاحد.. شهدت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المحلية المصرية، استقراراً، كما تشهد الفترة الحالية ظهور أصناف جديدة، ويتبادر المواطنين هذه الفترة على المجمعات الاستهلاكية لشراء احتياجاتهم خلال الانتهاء من سعر رمضان ومع قرب عيد الفطر المبارك.

وسجل سعر التين البرشومي 25 جنيهًا للكيلو.

واستمرارًا على حرص «بوابة الوفد الإلكترونية" بتقديم الأسعار اللحظية واليومية للفاكهة بالنسبة للمستهلك، رغم اختلافها من منطقة لأخرى، ننشر لكم تفاصيل الأسعار لبعض الفواكه والتي جاءت على النحو الآتي:

أسعار الفاكهة اليوم للمستهلك

سعر التفاح الأخضر

سجل سعر التفاح الأخضر 60 جنيهًا للكيلو.

سعر البرتقال

سجل سعر البرتقال 12.5 جنيه للكيلو.

سعر الكمثرى

سجل سعر الكمثرى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح

سجل سعر التفاح المستورد 60 جنيهًا للكيلو.

سعر التين البرشومي

سجل سعر التين البرشومي 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الجوافة

سجل سعر الجوافة 25 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراولة

سجل سعر الفراولة 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الليمون

بلغ سعر كيلو الليمون 25 جنيهًا

أسعار الموز

سجل سعر الموز 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكيوي

سجل سعر الكيوي 50 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح الأصفر

سعر التفاح الأصفر 50 جنيهًا للكيلو.

سعر اليوسفي

سعر اليوسفي 12.5 جنيه للكيلو.

سعر البلح البرحي

سعر البلح البرحي 30 جنيهًا للكيلو.

سعر الرمان

سعر الرمان 25 جنيهًا للكيلو.

وتواصل الدولة حرصها الدائم على الرقابة على أسعار الفاكهة بسوق العبور؛ لضمان عدم التلاعب بالأسعار، إذ أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد سبق وأدلى في تصريحاته أن معدل الصادرات المصرية الزراعية قد بلغت حوالي 5 مليون و640 ألفًا و144 طنًا من المنتجات الزراعية، خلال عام 2021، لافتًا إلى أن هذا المعدل يحدث للمرة الأولى ولم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

كما أشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية والعمل في ظل ظروف جائحة كورونا، وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية، موضحًا أنه في حالة ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات يجب ترشيد الاستهلاك وتقليل كميات السلع، أما في حالة الانخفاض التي تشهدها بعض المحاصيل لابد من استغلال تلك الفرصة وتخزين المنتجات.



