مسلسل الكبير أوي 8| الكبير يدخل في صراع مع بلوجر للترويج لفندق المزاريطة

دارت أحداث الحلقة 28 من مسلسل “الكبير أوي 8” تحويل الكبير الدوار إلى فندق المزاريطة والحجوزات عنده كثيرة وجاء له بلوجر لحجز غرفة مقابل الترويج للفندق ولكن دخل معهم في خناقة ثم أقنعته زوجته مربوحة بالموافقة حتى يروجوا للفندق ويأتي النزلاء أكثر وأكثر وتكون له دعاية كبيرة.

ودخل جونى في خناقة كبيرة مع هجرس، بعد أن أخذ النزلاء الأجانب يغطسون في الترعة بأنابيب غاز بدل من عده الغطس ما تسبب في اختناق أحد الأجانب وعنفه جونى كثيرا.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.