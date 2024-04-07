محافظ القاهرة: العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري للعاصمة

خلال حفل الإفطار الذى أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل.

شارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة عمال ومهندسى وفنى هيئة نظافة وتجميل القاهرة حفل الإفطار الذى أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بحديقة الوايلى.

وأكد محافظ القاهرة تقديره لكافة العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات مؤكدًا أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة لعملهم الهام الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة، مؤكدًا أن الهيئة شهدت تطويرًا كبيرًا وأصبحت تعتمد على ذاتها فى عمليات الإصلاح ولم يعد بها معدة واحدة معطلة بفضل كفاءة العاملين بها.



وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزء رئيس فيه.

الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على حرصه كل عام على مشاركة العاملين فى حفل افطارهم لتقديم التهنئة لهم بشهر رمضان



ووجه اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على حرصه كل عام على مشاركة العاملين فى حفل إفطارهم لتقديم التهنئة لهم بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر تقديرًا للجهود التي يبذلونها لإظهار الوجه الحضارى للعاصمة.



وقام محافظ القاهرة خلال الحفل بتكريم الفائزين من حملة القرآن الكريم فى المسابقة التى أجرتها الهيئة خلال شهر رمضان، كما كرم عدد من علماء الأزهر ممن أشرفوا على المسابقة.

شارك فى الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، والمهندس حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء يحيي الأدغم السكرتير العام المساعد، ود. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وهيئة النظافة ومسئولى الشركتين المسئولتين عن نظافة المنطقتين الشرقية والغربية.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الإستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف المرور في حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وادارة مراقبة الاغذية بالمديرية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن الباعة الجائلين والثلاجات التي تقوم ببيع الأسماك المملحة والفسيخ خلال فترة العيد، وسحب عينات مختلفة منها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية.