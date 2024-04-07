وكيل صحة البحيرة يعلن الاستعداد لاستقبال العيد

قام الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتفقد غرفة الطوارئ (١٣٧) بالمديرية، فى حضور مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية الدكتور محمد الصعيدي، والدكتورة ولاء عسل مدير ميكنة النداء الآلي والفريق المعاون.

وذلك للوقوف على تسهيل بعض المعوقات فى العمل، ومتابعة وحل بعض المشكلات القائمة، لتسكين حالات العنايات والحضانات والرعايات داخل المستشفيات، والحرص على تقليل قوائم الانتظار.

وقام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمراجعة حالات الانتظار والتأكيد على سرعة إجراءات تقديم الخدمة الطبية للمرضي المترددين، ومتابعة إجراءات ربط المنظومة الصحية بالشبكة الوطنية للطوارئ.

ومدى استعداد الغرفة لأي أمور طارئة وخاصة ونحن مقبلون على إجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعة تنسيق حالات الانتظار من حضانات والرعايات المركزة.

وكذلك ناقش الدكتور هاني جميعه المقترحات لتخفيف عدد حالات الانتظار في الحضانات وعنايات الأطفال في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقري محافظة البحيرة، وذلك لسرعة تقديم الخدمة الطبية العاجلة دون تأخير.

وخلال الزيارة وجه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الشكر إلي مدير الرعاية الحرجة والعاجلة، وأعضاء الغرفة ومنسقي المستشفيات علي المجهود فوق الرائع المبذول والمستمر والمتواصل على مدار الساعة، والتفاني في سرعة التنسيق وتوفير الخدمة لمرضى الحالات الحرجة بالمحافظة.

وتعتبر غرفة الطوارئ بالبحيرة، من أفضل غرف الطوارئ بالمحافظات التى تهتم بتسكين حالات الانتظار على سيستم مشروع رعايات مصر المشروع القومي للرعايات والحضانات بخبرة كبيرة، ودائمًا ما تنال الإشادة من قيادات الوزارة.

ومن المعروف أن المشروع القومى الرئاسي، مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف آلالام عن جميع المرضى المترددين علي المستشفيات العامة والمركزية بمراكز البحيرة، والحد والتقليل من حالات الانتظار المتواجدة بالمستشفيات الحكومية، والمستشفيات الخاصة، وتوفير كل الدعم لتقليل حالات الانتظار، بالإضافة إلي وقف جميع الإجازات لجميع الأطباء وأطقم التمريض في مستشفيات محافظة البحيرة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وذلك في إطار الإستعداد الدائم والجاهزية لجميع المستشفيات والوحدات الصحية بقري ومدن محافظة البحيرة، بأعلى كفاءة لأي أمور طارئة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.