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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تحذير هام من مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة

مركز التعليم المدمج
مركز التعليم المدمج

أصدر مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة تحذيرًا هامًا لجميع الطلاب لمنع التعامل مع أشخاص غير معلوم صفتهم لمنع النصب.

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وحذر مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة جميع الطلاب من التعامل مع أشخاص غير معلوم صفتهم والذين يطلبون مبالغ مالية مقابل الحصول على خدمات أو تسهيلات غير قانونية.

خدمات مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة 

وأكد مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة أن جميع الخدمات والتسهيلات المتعلقة بتعليمكم وتجربتكم الأكاديمية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية التي يقدمها المركز ومن خلال موظفي المركز وفي مواعيد العمل الرسمية، والتعامل مع أشخاص غير معروف هويتهم وعبر قنوات غير رسمية ينطوي على مخاطر كبيرة وهو استغلال لكم.

وأوضح مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة أنه يجب عليكم أن تكونوا حذرين وتتجنبوا التعامل مع أي شخص يطلب منكم مبالغ مالية في سياق غير واضح وغير قانوني.

ونوهت إدارة مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج بأنها تعمل حاليًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالح الطلاب والحفاظ على سمعة المركز.

ونصح إدارة مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة جميع الطلاب بضرورة الإبلاغ ومشاركة أي معلومات قد تساعد في الوصول إلى الأشخاص الذين يطلبون منهم أموال لتقديم تسهيلات غير قانونية. 

وأشار مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة إلى أن ما تم رصده من شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، غير صحيح جملة وتفصيلا ولا يتدخل أحد أيًا كان في أعمال التصحيح أو الرصد أو تغيير النتائج حيث يتبع المركز إجراءات صارمة في هذا الشأن تمنع حدوث أي تعديلات أو تغييرات في نتائج الامتحانات.

ويتضمن نظام التعليم المدمج في جامعة القاهرة برامج دراسية في كلية الآداب، وهي: برنامج الترجمة باللغ الانجليزية، وبرنامج علم النفس، وبرنامج النشر والحفظ الرقمي، وبرنامج الدراسات التاريخية. 

وتتضمن كلية التجارة برامج دراسية في مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة، وهي: برنامج علوم الأعمال، وتتضمن كلية دار العلوم برنامج اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية. 

وتقدم كلية التربية للطفولة المبكرة برامج في التعليم المدمج، وهي:  برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة، وبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة.

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