استئصال أورام بالبنكرياس بالمنظار دون تدخل جراحي بمستشفى جامعة قناة السويس

نجح الطاقم الطبي بقسم الجراحة بمستشفى جامعة قناة السويس في إستئصال أورام بالبنكرياس لمريضة في العقد الرابع بالمنظار دون تدخل جراحي صرح بذلك المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبدالغني.

واكد المدير التنفيذي للمستشفيات بالإسماعيلية على سرعة التعامل مع الحالة التي استقبلتها المستشفى بعيادة الجراحة بالمستشفى الجامعي بالإسماعيلية والتي كانت تعاني من الالم حادة بالبطن وصفرا انسدادية .وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاشاعات المطلوبة وبناء على النتائج تم اتخاذ قرار بتحضير المريضة لإجراء عملية ويبل وهى استئصال رأس البنكرياس الذى يحتوى على الورم واستئصال الاثنى عشر بالكامل وأيضا تم استئصال الحويصلة المرارية والقناة المرارية وجزء من المعده وجزء من الأمعاء الدقيقة بطول نحو ١٠سم تقريباً.

وقال عبد الغني ان الفريق الطبي بالمستشفى نجح في عمل ثلاث وصلات داخل بطن المريضة الاولى بين القناة المرارية والأمعاء والثانية بين البنكرياس المتبقي والأمعاء

والثالثة بين المعدة والأمعاء.

واكد أن المريضة الان بحالة جيدة ومستقرة وتقضي فترة تحت الملاحظة بالمستشفى.

وضم الطاقم الطبي رئيس قسم الجراحة الاستاذ الدكتور محمد عبدالمعطي أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب جامعة قناة السويس والاستاذ الدكتور أحمد حسن استاذ مساعد الجراحة العامة بكلية الطب

كما ضم الفريق المساعد دكتور محمود النجار مدرس الجراحة العامة و دكتور احمد عبدالحميد مدرس مساعد الجراحة العامة وطبيب محمود سعد طبيب مقيم الجراحة العامة وطبيب محمود ابراهيم طبيب مقيم الجراحة العامة.

وقال إن العملية استغرقت سبع ساعات قام خلالها فريق التخدير بمتابعة المريضة برئاسة الدكتور اسلام جمال مدرس التخدير والعناية المركزة والدكتورة هدير مختار مدرس مساعد التخدير والدكتورة ياسمين جاويش مدرس مساعد التخدير والدكتورة نور رأفت مدرس مساعد التخدير والطبيب عماد على طبيب مقيم التخدير والطبيب احمد شيرين طبيب مقيم التخدير

وضم فريق هيئة التمريض مس سحر عبدالوارث وفريق التمريض الخاص بالعملية والذي تمكن من سرعة التعامل مع مثل هذه الحالات الدقيقة من العمليات.

الفريق الطبي المشارك في العملية بمستشفى جامعة قناة السويس