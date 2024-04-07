كريدي أجريكول مصر يُصدر تقريره الثاني المتكامل عن الاستدامة

أصدر بنك كريدي أجريكول مصر (CAE) تقريره الثاني المتكامل عن الاستدامة عن الفترة 2020-2022، مما يجعله أول بنك في مصر يتبع إطار التقارير المتكاملة IR framework”".

تحت عنوان "تشكيل مستقبل مستدام"، يركز التقرير على الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة للبنك، من خلال تسليط الضوء على أداء البنك،

ونظم إدارة البنك، والعمليات البنكية، ودرجة رضا العملاء، والتأثير المجتمعي، والممارسات البيئية، و أيضاً مساهماته الاقتصادية .

جاء إصدار البنك للتقرير المتكامل عن الاستدامة الثاني في أواخر شهر ديسمبر من عام 2023 على الموقع الالكتروني الرسمى لبنك كريدي أجريكول مصر وموقع المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، تأكيدًا على التزام البنك بالشفافية والمساءلة والممارسات المصرفية المستدامة.

أوضح جون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، قائلًا: "تُمثل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية البنك.

وسنواصل العمل على تعزيز جهودنا لتطوير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات التي نخدمها".

بالاتساق مع إطار التقارير المتكاملة (IR)، ومعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وتماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،

يستعرض التقرير التقدم الذي أحرزه البنك في إعداد تقارير الاستدامة، بالإضافة إلى جهود التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة لتحقيق نتائج فارقة.

كما يوضح التقرير العديد من الحلول التي يقدمها البنك للتحول إلى مستقبل أكثر استدامة ومنخفض الكربون، حيث يستخدم بنك كريدي أجريكول مصر،

على سبيل المثال، محطة للطاقة الشمسية مثبته أعلى المبنى الرئيسي، وهي تعد أكبر محطة مملوكة لبنك في مصر. والتي تعمل على توليد الطاقة الخضراء وتوفير 550 ألف كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا بما يعادل استهلاك 305 أسرة.

ومن الأمثلة الأخرى، "برنامج المرأة الرائدة" الذي أطلقه البنك لتقديم تدريبًا عمليًا قيمًا لخريجات الجامعات العامة عبر مختلف أقسام البنك. ويزود البرنامج الشابات بخبرات تعليمية واسعة النطاق في المجال المصرفي ويعزز استعدادهن لسوق العمل. وفيما يخص الشمول المالي، برنامج "سوا" الذي اطلقه البنك بهدف تمكين الأشخاص ذوي الهمم من الوصول إلى الخدمات المصرفية.

ويلخص التقرير التقدم المحرز لخلق الأثر الايجابي على صعيد 6 رؤوس أموال أساسية للاستدامة والممارسات المسؤولة وهم: رأس المال المادي، والفكري، والتصنيعي، والبشري، والاجتماعي، والطبيعي.

وفيما يتعلق بالتقدم الرقمي وسعي البنك وراء التميز ورضا العملاء، أشار التقرير إلى الجوائز التي فاز بها بنك كريدي أجريكول مصر من دور النشر العالمية المرموقة مثل، جائزة تطبيق الخدمات المصرفية للأفراد الأكثر ابتكاراً- من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، وجائزة أفضل أداء بنك – مصر2022- من مجلة انترناشونال بيزنس.

علاوة على ذلك، جاءت برامج تنمية المجتمع التابعة لمؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، كمثال واضح آخر، حيث وصل إجمالي استثمارات المؤسسة على مدار الأعوام 2020، و2021، و2022 إلى 87 مليون جنيه، كما كان لها أثر ايجابى في حياة أكثر من 52 ألف شخص.

وأضاف ترينيل: "لقد حققنا تقدمًا متسقاً في السنوات الماضية، مما جعلنا في وضع قوي يؤهلنا لمواصلة نجاحنا فيما يخص الاستدامة والتحول نحو مستقبل منخفض في انبعاثات الكربون.

أننا حريصون على تطبيق استراتيجيتنا المسؤولة تجاه الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع أعمالنا. وكذلك، فإن دعم عملائنا في تحولهم في مجال الطاقة هو أحد أهم أولويات البنك."