ليفربول يتقدم على مانشستر يونايتد في الشوط الأول بأقدام دياز

يتقدم ليفربول على مستضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الشوط الأول الذي يجمع بينهما على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول الهدف الأول في الدقيقة 23، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية وصلت إلى نونيز الذي حولها برأسه بشكل جانبي لتصل إلى دياز الذي يسددها ولا اروع في شباك مانشستر يونايتد يفشل اونانا في التصدي لها.

ويشارك محمد صلاح أساسيا في المباراة منذ بدايتها ويقدم مستوى جيد، وكان الريدز قريبا من التسجيل بعد مرور دقيقتين بعدما أرسل صلاح تمريرة رائعة لزميله دومينيك سوبوسلاي التي تصل له في فرصة خطيرة يسددها لكن يتصدى أونانا ببراعة ويمنع ليفربول من التسجيل.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس ويملك في رصيده 48 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يأتي ليفربول في وصافة الجدول برصيد 70 نقطة خلال 30 مباراة خلف المتصدر آرسنال ب71 نقطة (31 مباراة).