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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يتقدم على مانشستر يونايتد في الشوط الأول بأقدام دياز

ليفربول
ليفربول

يتقدم ليفربول على مستضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الشوط الأول الذي يجمع بينهما على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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لويس دياز يحرز هدف ليفربول الأول أمام مانشستر يونايتد (فيديو)

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تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في قمة البريميرليج

أحرز الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول الهدف الأول في الدقيقة 23، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية وصلت إلى نونيز الذي حولها برأسه بشكل جانبي لتصل إلى دياز الذي يسددها ولا اروع في شباك مانشستر يونايتد يفشل اونانا في التصدي لها.

ويشارك محمد صلاح أساسيا في المباراة منذ بدايتها ويقدم مستوى جيد، وكان الريدز قريبا من التسجيل بعد مرور دقيقتين بعدما أرسل صلاح تمريرة رائعة لزميله دومينيك سوبوسلاي التي تصل له في فرصة خطيرة يسددها لكن يتصدى أونانا ببراعة ويمنع ليفربول من التسجيل.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس ويملك في رصيده 48 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يأتي ليفربول في وصافة الجدول برصيد 70 نقطة خلال 30 مباراة خلف المتصدر آرسنال ب71 نقطة (31 مباراة).

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لويس دياز يحرز هدف ليفربول الأول أمام مانشستر يونايتد (فيديو)
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