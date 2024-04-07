استعدادات تموين البحيرة لاستقبال عيد الفطر

أعلنت مديرية التموين بالبحيرة، الانتهاء من وضع خطة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال الرقابة على الأسواق والمطاحن والسلع التموينية والتجارة الداخلية، وذلك من خلال انعقاد غرفة عمليات المديرية للعمل على مدار 24 ساعة يومياً، لتلقى شكاوى المواطنين وسرعه إتخاذ الإجراءات الفورية لحلها وذلك على أرقام التليفونات الآتية :-

المديرية على الخط الساخن ٣٢١٦٥٧٣ / ٠٤٥ أو ‏[email protected] أو على البريد الإلكترونى

بالإضافة إلي تنظيم نوبتجيات بمطاحن شركات وسط وغرب الدلتا و التأكيد على إنتاج دقيق مطابق للمواصفات مع أخذ العينات اليومية للتأكد من جودة الدقيق المنتج و مراقبة مدى كفاية أرصدة الدقيق.

وكذلك تكثيف الحملات الرقابية للمرور على الأسواق والمحال العامة والمخابز وكافة المناطق التجارية وذلك لتحقيق عدة

أهداف منها متابعه وفرة كافة السلع بالأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكذلك التأكيد علي استمرار تشغيل المخابز البلدية بمدن وقري المحافظة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية ومراقبة مدى التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع

والبيع بها ، و تكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع الأسماك الطازجة والمجمدة والمدخنة والمملحة.

كما تم التشديد علي تكثيف الرقابة على الباعة الجائلين ومحال بيع المشروبات الباردة والمثلجه والساخنة والتأكد من حملهم شهادة

صحية ، وزيادة الكميات الواردة للبحيرة من اسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية خلال عيد الفطر المبارك وبما يغطى كافه احتياجات المواطنين ، بالإضافة إلي متابعة الكميات الواردة

من السولار والبنزين بأنواعه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الكميات الواردة فى حاله نقص تلك الكميات، وتشديد الرقابة التجارية والتموينية على جميع محطات الوقود بدائرة المحافظة.

وتوفير كميات من السولار بمستودع الكيروسين المخصص للمخابز البلدية المدعمة تكفى لمدة 20 يوم كاحتياطي استراتيجي.

يأتي ذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بكافة المراكز والمدن والمديريات ومتابعة تنفيذ وتطبيق كافة القرارات مع قيام مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية (الصحة – مباحث التموين – مديرية الطب البيطري) بوضع خطة استعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال الرقابة على الأسواق والمطاحن والسلع التموينية والتجارة الداخلية.