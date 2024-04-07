ضبط 2881 عبوة من البسكويت والعصائر منتهية الصلاحية بالفيوم

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.

تحرير 12 محضرًا ضد أصحاب المخابز والأسواق بالفيوم

وأوضح مدير المديرية أن إدارة تموين مركز طامية، نفذت اليوم الأحد حملة مكبرة قامت خلالها بالمرور على الأسواق والمحال التجارية بنطاق الإدارة وتمكنت من ضبط عدد 2800 عبوة من البسكويت منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط عدد 81 علبة عصير مختلفة الأنواع ومنتهية الصلاحية، كما قامت الحملة بتحرير عدد 12 محضرًا ضد التجار وأصحاب المخابز المخالفة بدائرة الإدارة.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم ومندوبي التوزيع، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع كميات من الدقيق البلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

ووجه مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم مديري الإدارات الفرعية بالقرى والمراكز، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم المعروضة، وخاصة خلال فترة ما قبل عيد الفطر المبارك وكذلك أيام العيد حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض.