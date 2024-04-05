فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول بمسابقة تمكين الشباب في مجال الصحة

حصل فريق جامعة عين شمس علي المركز الأول في المسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان في نسختها الثانية (٢٠٢٣/ ٢٠٢٤).

وأقيمت المسابقة تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وبدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة.

شارك فريق جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وتم إعلان النتائج خلال الاحتفالية التى أقيمت مساء يوم الخميس الموافق ٤ أبريل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان ورئيس المجلس القومي للسكان والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ، وبحضور الدكتور نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب بالجامعة نيابة عن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

فريق جامعة عين شمس الفائز

فريق جامعة عين شمس

وفاز فريق جامعة عين شمس بالمركز الأول بمشروع تحت عنوان "مش بالعدد" وتكون الفريق من مجموعة متميزة من طلاب كلية الطب بالجامعة هم: يوسف السبكي، وكنزى هشام، وسعد الدين راشد، وتحت إشراف الدكتور ناصر الخولي، وكانت التصفيات النهائية ضمن ٧ فرق في منافسة متكونة من ١٩ فريق من جامعات مصر المختلفة.

وتهدف المسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان إلى تعزيز المعرفة لدى الشباب المصري بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتم اعتماد مسابقة شباب الجامعات كمبادرة وطنية والتى تم إطلاقها رسميا بواسطة الحكومة المصرية فى جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة فى ١٥ أغسطس ٢٠٢٢.

فريق جامعة عين شمس

وأوضحت الدكتور نيفين عاصم في كلمتها أن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين تقدم كل الدعم لطلبها المبتكرين وتساعد في تطوير أفكارهم ليصبحوا رواد أعمال ومساعدتهم لبناء شركات ناشئة لها مردود اقتصادي على المجتمع.

ولفتت إلى أن جامعة عين شمس سوف تقدم من خلال قطاع الابتكار والتدريب كل الدعم للفريق الفائز من خلال برنامج تأهيلي مخصص لهم لتمكنهم للتقدم لمسابقة عين شمس تبتكر.