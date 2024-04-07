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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد باريس سان جيرمان وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وبرشلونة

جماهير الكرة الأوروبية يترقبون مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع باريس سان جيرمان بنظيره برشلونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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ويبحث باريس سان جيرمان عن الفوز بهذه المباراة، خاصة وأن اللقاء سيكون على ملعبه ووسط جماهيره "حديقة الأمراء".
في المقابل، يأمل برشلونة في الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة وأن مواجهة العودة ستكون في إسبانيا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة

تنطلق مواجهة باريس سان جيرمان أمام برشلونة في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يشهدها ملعب  حديقة الأمراء معقل البي إس جي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة

تُنقل مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث الشامبيونزليج الأوروبي.

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