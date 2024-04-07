مبابي يعلق على مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

علق الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



ويترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة قوية ومثيرة تجمع البي إس جي أمام البارسا، في المباراة التي يشهدها ملعب "حديقة الأمراء" معقل العملاق الباريسي.

وقلب مبابي عن المباراة في تصريحات لشبكة "Telefoot" الفرنسية: "في كل موسم، خلال هذه الفترة تكون نقطة تحول بالنسبة للاعبين والنادي".

وأضاف مبابي تصريحاته: "خلال نهاية شهر أبريل، سنعرف ماذا ينتظرنا من الموسم، لكنني متأكد من أننا سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق أفضل نتيجة، الأمر بيد الله".

وأختتم مبابي تصريحاته: "بالتأكيد أنا مستعد لتلك المباراة، لن أختبئ كالعادة، فهذا هو وقت اللاعبين العظماء".