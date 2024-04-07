Grok يتفوق على ChatGPT-4 بشكل كبير

لقد تجاوز برنامج Grok AI chatbot الذي أنشأته شركة xAI الناشئة التي أسسها الملياردير التكنولوجي Elon Musk منتجها المنافس ChatGPT من خلال توفره للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

أصبح الآن استخدام Grok على منصة X أرخص بكثير من الدفع مقابل الاشتراك الشهري في ChatGPT-4، وفقًا لتغريدة حديثة نشرها شخص من فرق مطوري X وDOGE.

يترك Grok ChatGPT-4 وسط الغبار

وفقًا للتغريدة، أصبح Grok الآن متاحًا لجميع مستخدمي X Premium. مع التكلفة الشهرية لهذا الاشتراك، يأتي Grok بدون أي رسوم إضافية، وفي النهاية يكلف استخدام Premium وGrok 8 دولارات شهريًا، بينما يتطلب الاشتراك الشهري لـ ChatGPT-4 20 دولارًا.

لذلك، أصبح استخدام Grok الخاص بـ Elon Musk الآن أرخص بنسبة 60% من منافسه OpenAI الذي يعتبره Elon Musk مستيقظًا.



رفع Musk لأول مرة دعاوى ضد OpenAI وChatGPT في أوائل عام 2023، واصفًا برنامج الدردشة الآلي هذا بأنه استيقظ لأنه يتجنب بشكل قاطع مناقشة مواضيع معينة مع مستخدميه، مثل الجنس والسياسة والدين وتحديد الهوية الجنسية وما إلى ذلك.

كان هذا هو الاتجاه الذي اتخذته فكرة ماسك حول أهمية حرية التعبير بعد أن استحوذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار وأعاد تسميته ليصبح تطبيق X. وفي تطورات أخرى، قرر إنشاء شركته الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي للتعويض عما يعتقد أنه حوادث مؤسفة لـ OpenAI. وهكذا، أطلق Musk العام الماضي تقنية xAI، وفي أواخر الخريف قدمت الشركة روبوت الدردشة Grok AI للمجتمع.

في تغريدة نُشرت مؤخرًا، أعلن Musk أنه سيتم قريبًا إصدار وضع إخباري جديد "مضطرب" لـ Grok على منصة X. وسوف يلخص جميع المواضيع الساخنة والأخبار لجميع مستخدمي بريميوم.

ومع ذلك، في الواقع، من المحتمل أن يسمى هذا "الوضع العادي"، وفقًا للقطة الشاشة التي تمت مشاركتها في التغريدة.



كان مجتمع العملات المشفرة متحمسًا لهذا التحديث الجديد، حيث أظهر الدعم لإيلون ماسك ومساره ضد OpenAI وشركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة الأخرى التي أضافت "اليقظة" إلى سياساتها.

مؤخرًا، نشر مؤسس CryptoQuant تغريدة غريبة، حيث شارك لقطة شاشة حيث قام Grok بتحميص Elon Musk بناءً على طلب المؤسس. قام المسؤول التنفيذي بالتغريد بأن ChatGPT لن يتمكن أبدًا من فعل ذلك لمنشئيه.