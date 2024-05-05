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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ضياء رشوان: إسرائيل لن تجرؤ على اقتحام رفح وتستخدمها أداة تلويح (فيديو)

ضياء رشوان، رئيس
ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجرؤ على مهاجمة رفح بل هي أداة تلويح لأنه لا يستطيع خسارة الأسرى، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذَّر من الاقتحام.

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وأضاف خلال لقائه مع برنامج في "المساء مع قصواء"، المذاع على "سي بي سي"، السبت، أن اسرائيل هي المهاجم، والشعب الفلسطيني يأخذ وضع المدافع عن نفسه.

وأضاف أن إسرائيل من خلال حربها على فلسطين، فرضت على نفسها قيودا وحصرت نفسها في بعض الأهداف التي لن تتحقق، وهي إنهاء حماس وتدمير القوة العسكرية، وتحرير الأسرى.

وأوضح أنه بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في غزة لا يتبقى أمام نتنياهو إلا العودة بالأسرى، منوها أن الشعب الفلسطيني يريد إنهاء الاحتلال على أراضيه، وعدم الانتقاص من أراضي غزة، وتحويلها لمناطق عازلة، وأيضا الوقف الفوري لإطلاق النار، وهذا يحدث من خلال تحرير وتبادل الأسرى.

الصحة العالمية تحذر من اجتياح رفح

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة من أن هجوما عسكريا إسرائيليا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "قد يؤدي إلى حمام دم"، داعيا إلى وقف إطلاق النار.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عبر منصة إكس "تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق عميق من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بغزة قد تؤدي إلى حمام دم وتزيد من إضعاف النظام الصحي المعطوب أصلا".

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