الصافي أسرع شركة لإصلاح وصيانة أجهزة المحمول لعام 2023

حققت مجموعة الصافي إنجازًا استثنائيًا جديدًا، حيث احتلت المرتبة الأولى كأسرع شركة لإصلاح وصيانة أجهزة المحمول خلال عام 2023، وفقا لتقرير منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأظهر التقرير أن متوسط ​​وقت حل الشكوى لدى مجموعة الصافي بلغ 0,58 يوم فقط، وهو أقل بكثير من متوسط ​​زمن الاستجابة لشكاوى المستخدمين ومالكي أجهزة المحمول، والذي بلغ 1.5 يوم، لتتفوق مجموعة الصافي على جميع وكلاء أجهزة المحمول بالسوق المصرية خلال عام 2023.

ويُعدّ هذا الإنجاز تتويجًا لجهود مجموعة الصافي المتواصلة لتقديم أفضل خدمة لعملائها، وضمان إصلاح أجهزتهم بأسرع وقت ممكن دون المساومة على الجودة.

يمثل تتويج مجموعة الصافي بلقب أسرع شركة لإصلاح وصيانة أجهزة المحمول خلال عام 2023 شهادة قيّمة على التزامها بتقديم أفضل خدمة لعملائها، وحرصها على تطوير أنظمتها وعملياتها بشكلٍ مستمر لضمان إصلاح أجهزة المحمول بأسرع وقت ممكن وبأعلى جودة، تأكيدا لإيمانها بأن هذا التميز سيجعلها الخيار الأول لعملاء أجهزة المحمول في مصر والأسواق التي تعمل بها.



وفي إطار حرصها على تقديم أفضل خدمة لعملائها، توفر مجموعة الصافي مجموعة واسعة من خدمات إصلاح وصيانة أجهزة المحمول بأسعار تنافسية، كما تتمتع المجموعة بفريق من المهندسين والفنيين ذوي الخبرة والكفاءة الذين يحرصون على إصلاح أجهزة المحمول بأعلى جودة ممكنة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر مجموعة الصافي خيارات تمويل مرنة تناسب الوضع الاقتصادي الراهن، حيث تقدم 22 طريقة تقسيط مختلفة، تناسب القدرة الشرائية لمختلف المواطنين، بالاضافة إلى أنها أول شركة تمنح وثيقة تأمين مجانية على الهواتف لمدة 12 شهرا ضد الحريق والكسر والماء بجانب الضمان، ما يؤكد أنها تضع احتياجات عملائها على رأس أولوياتها.

ويمتد تاريخ مجموعة الصافي في مصر إلى ما يقرب من 40 عاما، حيث انطلق نشاطها في عام 1985، واتسع نشاطها ليشمل العقارات والأغذية، كما رسخت أقدامها في سوق التكنولوجيا محليا وإقليميا، فأصبحت الموزع المعتمد لمنتدات وخدمات LG في مصر، والموزع المعتمد لمنتجات وخدمات Orange عبر تشغيل أكثر من 120 متجرا من متاجر أورنج في جميع أنحاء الجمهورية، والموزع المعتمد لمنتجات العلامة التجارية Apple في مصر، والموزع الحصري والوحيد للعلامة التجارية الصينية شاومي Xiaomi في السوق المصري عبر أكثر من 70 متجرا من Mi Home، إلى جانب توسع المجموعة إقليميا من خلال توزيع الهواتف المحمولة في سوق الإمارات العربية المتحدة.