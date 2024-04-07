أمطار حتى الأربعاء.. موعد استقرار الأحوال الجوية

حالة الطقس الآن.. أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تحذيراتها من انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بشأن الطقس اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل.

وتوقعت هيئة الأرصاد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء جيث نشعر بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لذلك يجب عدم تخفيف الملابس أو ارتداء الملابس الخريفي.

فرص أمطار خفيفة

وتكون فرص أمطار خفيفة مهيأة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، واستمرار هذه الأجواء ليوم الأربعاء وبداية التحسن من الخميس المقبل، وفق بيان هيئة الأرصاد.

حالة الطقس اليوم الأحد

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، يوم الأحد الموافق 7 أبريل، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من 1,5 متر إلى 2,25، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الادارية 27 16

6 اكتوبر 26 15

بنهــــا 26 15

دمنهور 25 15

وادى النطرون 26 14

كفر الشيخ 26 15

المنصورة 25 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 26 15

طنطا 26 15

دمياط 24 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 28 15

السويس 27 15

العريش 25 11

رفح 24 11

رأس سدر 27 16

نخل 25 08

كاترين 22 05

الطور 25 18

طابا 25 16

شرم الشيخ 28 19

الاسكندرية 23 15

العلمين 23 14

مطروح 22 13

السلوم 23 12

سيوة 27 13

رأس غارب 28 21

الغردقة 29 20

سفاجا 30 21

مرسى علم 30 20

شلاتين 29 21

حلايب 27 20

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 27 14

بني سويف 27 15

المنيا 27 14

أسيوط 28 15

سوهاج 28 17

قنا 30 19

الأقصر 30 20

أسوان 32 20

الوادى الجديد 30 19

أبوسمبل 31 21