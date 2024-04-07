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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي وقواعد إسرائيلية بعشرات الصواريخ

إطلاق صواريخ على
إطلاق صواريخ على قواعد عسكرية إسرائيلية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة ‏الصاروخية والمدفعية في يوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا .

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وقال حزب الله في بيان عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو على منطقة البقاع قام ‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:10) من نهار ‏يوم الأحد 07-04-‌‏2024 *باستهداف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع. والقاعدة ‏الصاروخية والمدفعية في يوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا* ‏

 

وفي وقت سابق، وقال وزير الدفاع يؤآف غالانت اليوم الأحد في نهاية تقييم للوضع العملياتي أن كل الاستعدادات اكتملت للرد على أي سيناريو قد يحدث في مواجهة إيران

كما أضاف أن المنظومة الدفاعية أكملت الاستعداد للرد على أي سيناريو محتمل، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتبه.

 

جاءت ذلك، بعدما أجرى غالانت "تقييمًا للوضع التشغيلي" مع كبار المسؤولين وضباط الجيش الإسرائيلي.

 

و كانت إسرائيل وضعت جيشها في حالة تأهب قصوى، وألغت إجازات الوحدات القتالية، واستدعت بعض جنود الاحتياط إلى وحدات الدفاع الجوي .

كما حجبت إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

فيما أكد مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة و إسرائيل، في حالة تأهب قصوى، عقب تعهد إيران بالرد على مقتل عدد من قادة الحرس الثوري بالغارة الإسرائيلية على القنصلية مطلع الأسبوع الحالي .

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