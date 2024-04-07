أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب… حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء الاحداث الدولية الراهنة التي يشهد العالم وتؤثر على سعر المعدن الاصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3600 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3150 جنيهًا

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيهًا

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25200 جنيهًا

وسجل الذهب عالميًا نحو 2330 دولارًا

قرارات البنك المركزي

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المصري

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.