«إيفولف للاستثمار القابضة» تنظم ورشة عمل بمشاركة مجلس الذهب العالمى حول الذهب كأداة استثمارية

15 مؤسسة مالية مشاركة

تنظم شركة «إيفولف للاستثمار القابضة» خلال الأسابيع القليلة القادمة بمشاركة مجلس الذهب العالمى، ورشة عمل بعنوان «الذهب كأداة استثمارية فى المجال المالى».

يشارك فى الورشة 15 جهة مالية تضم عددا من البنوك ومؤسسات مالية كبرى.. تهدف الورشة إلى التعرف على دور الذهب كأداة استثمارية من الأدوات المالية المتنوعة، خاصة أن الاستثمار فى الذهب يسهم بصورة كبيرة فى دعم ومساندة الاقتصاد.

أكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لشركة «ايفولف للاستثمار»، حرص الشركة على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر فى المنتجات الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بالذهب كأداة استثمارية مهمة لدعم الاقتصاد.

قال فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»: إن الورشة تركز على الاستثمارات فى الأدوات المالية الخاصة بالذهب، كما تناقش أيضاً الدور المهم لهذه الأداة الاستثمارية فى تنوع الاستثمارات.

وأضاف أن الورشة تستعرض كافة التجارب الناجحة فى الاستثمار بالذهب، ومن ضمنها تجارب الدول الناجحة فى هذا الصدد، تتمثل فى الهند، تركيا، الصين، الإمارات، خاصة أن مثل هذه التجارب شهدت نجاحا كبيرا.

كانت الشركة قد حققت نجاحا فى صندوق الذهب الذى أطلقته منذ عدة أشهر، حيث استطاع استقطاب شريحة كبيرة، من المستثمرين وصل إلى 70 ألف مستثمر، وبقيمة 800 مليون جنيه، خاصة أن استثمارات الذهب تصل من 5% إلى 25% من إجمالى الاستثمارات، بأى محفظة استثمارية.. تستهدف الشركة الاستثمارات فى النظام البيئى للمعادن النفيسة والذهب فى مصر بما فى ذلك تجارة المعادن النفيسة والخدمات اللوجستية، والمنتجات الرقمية، وصناعة أسواق المعادن النفيسة، والمنتجات المالية غير البنكية المدعومة بالذهب، ومنتجات أسواق رأس المال التقليدية والمدعومة بالذهب والذهب الهجين.