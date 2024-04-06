4.4% زيادة في أسعار الذهب خلال أسبوع

شهدت أونصة الذهب العالمي أسبوع تداول قياسي لتسجل مستوى تاريخي جديد، في ظل استمرار الطلب المرتفع على الذهب كملاذ آمن مع استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية التي دفعت المتداولين إلى تجاهل تأثير بيانات الوظائف الأمريكية.

ارتفع سعر الذهب الفوري العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.4% وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ أربعة أسابيع، حيث سجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي ليحقق الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2330 دولار للأونصة ليحقق ربح بمقدار 97 دولار، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.

التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط بعد ضرب السفارة الإيرانية في سوريا، بالإضافة إلى هجمات أوكرانية على البنية التحتية النفطية لروسيا، زادت من المخاوف لدى المستثمرين لتزايد الاقبال على الذهب بشكل كبير حيث يعتبر الملاذ الآمن الأول في الأسواق.

وفى مصر سيطر التذبذب على أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل التغيرات المحدودة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وضعف الطلب على الذهب بشكل موسمي خلال شهر رمضان، ليدفع الذهب إلى تجاهل تأثير سعر الأونصة العالمية.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات امس السبت عند المستوى 3130 جنيه للجرام ليتداول عند المستوى 3140 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب اول أمس بمقدار 25 جنيه ليغلق عند المستوى 3130 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3105 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمقدار 25 جنيه بنسبة ارتفاع 0.8% حيث اختتم تداولات الأسبوع عند المستوى 3130 جنيه للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 3105 جنيه للجرام.

أسعار الذهب

خلال الأسبوع سيطر التذبذب حول المستوى 3100 جنيه للجرام على تحركات أسعار الذهب المحلي، في ظل عدم وضوح الاتجاه حالياً في سوق الذهب بسبب عدم التغيرات الكبيرة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، حيث اختتم الأسبوع عند متوسط سعر 47.45 جنيه لكل دولار.

وفى شهر رمضان الطلب المحلي على الذهب شهد تراجع الأمر الذي حد من فرص ارتفاع الذهب في مصر، بينما حد أيضاً من تأثير التحركات القياسية في أسعار أونصة الذهب العالمي على سعر الذهب المحلي.

وأظهر الاقتصاد المصري تباطؤ خلال الربع الثاني من العام المالي 2023 – 2024 ليتراجع إلى 2.3% بعد أن كان بنسبة 2.63% في الربع الأول، وخلال نفس الربع من العام المالي السابق كان الاقتصاد المصري يشهد نمو بنسبة 3.9%.





