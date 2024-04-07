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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة البريميرليج اليوم أمام اليونايتد

محمد صلاح
محمد صلاح

مع دقات 4:30 عصر اليوم الأحد يستضيف ملعب اولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد مواجهة ليفربول الت تقام  لحساب منافسات الجولة 32 من منافسات الدوري الإنجليزي.

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ومن المنتظر أن يقود الدولي المصري محمد صلاح تشكيل الليفر خلال المواجهة المرتقبة.

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع خلال اللقاء كما يلي ..
حراسة المرمى: كيليهر.
خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، سوبوسلاي.
الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

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