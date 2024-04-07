دعاء الغباشي : شخصية الأهلي سر التتويج بلقب دوري الطائرة

قالت دعاء الغباشي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن شخصية الفريق حسمت التتويج ببطولة الدوري على حساب الزمالك، بعد ‏الفوز في المباراة الثالثة من سلسلة‎ Best Of 3 ‎في نهائي الدوري‎.‎

وأضافت الغباشي أن الروح القتالية للفريق كانت كلمة السر وراء فوز الفريق ببطولة الدوري‎.‎

وقالت إن الفوز ببطولة الدوري يمنح دافعًا قويًّا لحسم باقي البطولات هذا الموسم، وأكدت أن الالتزام بتعليمات إبراهيم فخر الدين المدير الفني، في ‏جميع المباريات كان كلمة السر في تحقيق البطولة‎.‎

وألمحت إلى أن الفريق لديه طموحات كبيرة في الفوز بكل البطولات، وأن الفوز ببطولة الدوري كان مهمًّا للغاية لتأكيد هذه الرغبة‎.