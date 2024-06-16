يصل إلى 2 مليون جنيه.. قرض شخصي بصورة البطاقة الشخصية | تفاصيل

يتعرض الكثير من المواطنين إلي ضغوط الحياة وخاصة المصروفات وعليه قد يضطر البعض منهم للاستدانة والحصول علي قرض يحتاج إلي شروط معينة وسداد فوائدها وتعتبر القروض الحسنة دون فائدة حلولًا مالية مبتكرة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تُثقل كاهل الكثيرين، يقدم القرض بدون فوائد المساعدة للمحتاجين وبارقة أمل ودعمًا ماليًا لذوي الدخل المحدود.

وتُقدم القروض الحسنة حلولًا مالية مُيسّرة تُساعد المحتاجين على تسديد الديون، تمويل مشاريعهم الصغيرة، أو تلبية احتياجاتهم الأساسية دون عبء إضافي من الفوائد.

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يقدم البنك الأهلي المصري، عددا مختلفا من برامج التمويل من بينها القرض الشخصي النقدي بضمان تحويل المرتب للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام.

يتيح البنك الأهلي حدا أقصى للتمويل يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه.

وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر فبراير 2024، يصل الحد الأقصى للقرض إلى 2 مليون و500 ألف جنيه بضمان تحويل المرتب، و3 ملايين جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

وتختلف قيمة القرض من شخص لآخر حسب فئة العميل.

شروط الحصول على القرض الشخصي 2024

وبالنسبة للشروط والمستندات المطلوبة من البنك الأهلي للحصول على القرض كما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.

خطاب معتمد من جهة العمل، موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي

مدة القرض تصل إلى 12 سنة

تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا

الحساب الجاري مجانًا

لا يحتاج العميل إلى ضامن

دون مصاريف استعلام ائتماني